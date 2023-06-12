В Петербурге побелел Исаакиевский собор

Достопримечательности города покрылись инеем из-за резкого перепада температуры.

В Петербурге в ночь на 20 декабря Исаакиевский собор покрылся инеем. Это произошло в связи с резким перепадом температуры воздуха, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Кроме того, побелели Александрийская колонна, стены Главного штаба Эрмитажа, мосты, набережные, а также Атланты.

Гранит не успел плавно прогреться, из-за чего влага, оседая на элементах декора, превратилась в лед. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти наблюдали световые столбы в небе.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное