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В Петербурге побелел Исаакиевский собор
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В Петербурге побелел Исаакиевский собор

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Достопримечательности города покрылись инеем из-за резкого перепада температуры.

В Петербурге в ночь на 20 декабря Исаакиевский собор покрылся инеем. Это произошло в связи с резким перепадом температуры воздуха, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Кроме того, побелели Александрийская колонна, стены Главного штаба Эрмитажа, мосты, набережные, а также Атланты. 

Гранит не успел плавно прогреться, из-за чего влага, оседая на элементах декора, превратилась в лед. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти наблюдали световые столбы в небе. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: иней, исаакиевский собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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