В Петербурге побелел Исаакиевский собор

В Петербурге в ночь на 20 декабря Исаакиевский собор покрылся инеем. Это произошло в связи с резким перепадом температуры воздуха, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Кроме того, побелели Александрийская колонна, стены Главного штаба Эрмитажа, мосты, набережные, а также Атланты.
Гранит не успел плавно прогреться, из-за чего влага, оседая на элементах декора, превратилась в лед.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти наблюдали световые столбы в небе.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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