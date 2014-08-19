Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали световые столбы в небе

Это оптический эффект, за счет которого в небе появляются яркие полосы света.

В ночь на четверг, 18 декабря, жители Петербурга и 47-го региона могли наблюдать уникальное явление природы — световые столбы. Они зафиксированы на фотографиях и видео, опубликованных в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Световые столбы — это оптический эффект, за счет которого в небе появляются яркие полосы света. Явление возникает, когда в воздухе образуются плоские кристаллы льда.

Чтобы увидеть световые столбы, нужны определенные условия: влажность воздуха должна быть высокой, а температура — не выше 15 градусов. Также нужен мощный источник освещения.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото