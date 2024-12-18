Небо над Ладожским озером украсило северное сияние

Сияние длилось около 30 минут.

Минувшей ночью над Ладожским озером в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Ленты и столбики над северным горизонтом, но яркие, даже почти полная луна не смогла испортить шоу. Сияние длилось около получаса, было непривычно вести наблюдения на морозе в -22 градуса. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Кроме того, ночью 18 декабря небо над регионом украсили световые столбы. Это явление возникает, когда в воздухе образуются плоские кристаллы льда.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное