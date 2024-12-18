Небо над Ладожским озером украсило северное сияние

Минувшей ночью над Ладожским озером в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Ленты и столбики над северным горизонтом, но яркие, даже почти полная луна не смогла испортить шоу. Сияние длилось около получаса, было непривычно вести наблюдения на морозе в -22 градуса.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Кроме того, ночью 18 декабря небо над регионом украсили световые столбы. Это явление возникает, когда в воздухе образуются плоские кристаллы льда.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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