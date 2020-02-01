В Ленобласти ночью 8 октября заметили северное сияние

Явление украсило небо над Выборгским и Тихвинским районами.

В ночь на 8 октября в Ленобласти заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Явление украсило небо над Выборгским и Тихвинским районами.

Сегодня сияние пришлось рассматривать сквозь дырочки в небе, в Тихвинском районе. Когда я приехала на место съемки, еще было ясно, но вот только успела достать камеру, как поползла с запада нескончаемая вереница облаков. Пришлось срочно успевать фотографировать небо над головой. Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Как отмечают охотники за северным сиянием, наблюдать явление мешали облака.

Также сияло в небе над регионом и в ночь на 7 октября.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное