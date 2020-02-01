В Ленобласти ночью 8 октября заметили северное сияние

В ночь на 8 октября в Ленобласти заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление украсило небо над Выборгским и Тихвинским районами.
Сегодня сияние пришлось рассматривать сквозь дырочки в небе, в Тихвинском районе. Когда я приехала на место съемки, еще было ясно, но вот только успела достать камеру, как поползла с запада нескончаемая вереница облаков. Пришлось срочно успевать фотографировать небо над головой.
Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Как отмечают охотники за северным сиянием, наблюдать явление мешали облака.
Также сияло в небе над регионом и в ночь на 7 октября.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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