Небо над Ленобластью ночью 7 октября украсило северное сияние

Явление украсило Ломоносовский, Волосовский и Гатчинский районы.

В ночь с 6 на 7 октября в небе над Ленобластью заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Явление украсило Ломоносовский, Волосовский и Гатчинский районы.

Начиналось все небольшими завитушками и лентами, а в самой активной фазе небо до зенита заполыхало алым цветом. Все попытки приглушить цвет красного свечения не увенчались успехом. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что в "Лахте" показали "истинную" форму радуги.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное