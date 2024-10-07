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Небо над Ленобластью ночью 7 октября украсило северное сияние

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Явление украсило Ломоносовский, Волосовский и Гатчинский районы.

В ночь с 6 на 7 октября в небе над Ленобластью заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление украсило Ломоносовский, Волосовский и Гатчинский районы. 

Начиналось все небольшими завитушками и лентами, а в самой активной фазе небо до зенита заполыхало алым цветом. Все попытки приглушить цвет красного свечения не увенчались успехом. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что в "Лахте" показали "истинную" форму радуги. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: ленобласть, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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