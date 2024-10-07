Небо над Ленобластью ночью 7 октября украсило северное сияние

В ночь с 6 на 7 октября в небе над Ленобластью заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление украсило Ломоносовский, Волосовский и Гатчинский районы.
Начиналось все небольшими завитушками и лентами, а в самой активной фазе небо до зенита заполыхало алым цветом. Все попытки приглушить цвет красного свечения не увенчались успехом.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее мы рассказывали о том, что в "Лахте" показали "истинную" форму радуги.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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