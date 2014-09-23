В "Лахте" показали "истинную" форму радуги

На самом деле погодное явление имеет форму окружности.

В пресс-службе "Лахта Центра" поделились фотографиями и наблюдением: полная форма радуга является цельной окружностью. Человеку просто не хватает высоты, чтобы полностью разглядеть погодное явление.

Высота башни "Лахта Центра" позволяет увидеть радугу в ее истинной форме. Когда наблюдатели находятся достаточно высоко над землей, они могут увидеть не только верхнюю, "классическую" часть радуги, но и ее вторую половину, вместе с которой она образует впечатляющий круг. Катя Стрельникова, автор Telegram-канала "АстроФотоБолото"

Подобный эффект, как отмечает эксперт по погодным явлениям, достигается за счет преломления солнечных лучей в каплях дождя. И поскольку каждый цвет появляется под уникальным углом, все вместе они образуют круговую форму радуги. Впервые "истинную" радугу удалось заснять с высоты "Лахта Центра" еще в 2017-м году, когда здание только возводилось.

Ранее мы рассказывали, что в "Лахта Центре" обнаружили, где заканчивается радуга. Правда, горшка с золотом и лепрекона там не было.

Фото: Telegram / Лахта Центр