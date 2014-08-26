После летнего дождя в городе петербуржцы обнаружили, где кончается радуга

Конец радуги обнаружили в стадионе "Газпром Арены".

Вечером 25-го сентября сразу после летнего дождя в небе над Петербургом раскинулась радуга. Атмосферное явление окрасило собой небосвод, а очевидцы нашли, где начинается и где заканчивается радуга. Фотографиями находки поделились в пресс-службе "Лахта Центра".

Удивительные картины можно было наблюдать с башни "Лахта Центра" сегодня вечером после дождя. Над районом раскинулась радуга, словно выходящая одним концом из стадиона "Газпром Арена", а другим — с территории кварталов Приморского района. А еще тень от самой башни, на этот раз не поместившаяся на земле и уходящая куда-то в небо. Пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее мы сообщали, что 25-е сентября в Петербурге может быть установлен новый среднесуточный температурный рекорд.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр