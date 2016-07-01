Северное сияние украсило небо над Ленобластью

В ночь на 11 сентября в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом рассказали авторы tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Несколько лучиков проскочило на горизонте в Ленобласти. Активность этой ночью была слабее, чем мы привыкли ловить.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
А в Выборгском районе, над озером Краснохолмским, сияло чуть поярче.
Отметим, что полярное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли.
Ранее камеры "Лахта Центра" засняли шкваловый ворот над Петербургом.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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