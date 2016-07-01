Северное сияние украсило небо над Ленобластью

Явление заметили в Выборгском районе.

В ночь на 11 сентября в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом рассказали авторы tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Несколько лучиков проскочило на горизонте в Ленобласти. Активность этой ночью была слабее, чем мы привыкли ловить. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

А в Выборгском районе, над озером Краснохолмским, сияло чуть поярче.

Отметим, что полярное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Ранее камеры "Лахта Центра" засняли шкваловый ворот над Петербургом.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное