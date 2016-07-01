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Северное сияние украсило небо над Ленобластью

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Явление заметили в Выборгском районе.

В ночь на 11 сентября в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом рассказали авторы tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Несколько лучиков проскочило на горизонте в Ленобласти. Активность этой ночью была слабее, чем мы привыкли ловить.

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

А в Выборгском районе, над озером Краснохолмским, сияло чуть поярче. 

Отметим, что полярное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Ранее камеры "Лахта Центра" засняли шкваловый ворот над Петербургом. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: выборгский район ленобласти, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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