Камеры «Лахта Центра» засняли шкваловый ворот над Санкт-Петербургом

Метеорологи объяснили суть этого эффектного природного явления

В понедельник, 2 сентября, в Петербурге наблюдался шкваловый ворот - явление, возникающее на границе атмосферных фронтов. Камеры Лахта Центра запечатлели редкие погодные особенности.

Как пояснили метеорологи, в момент прохождения "ворота" из-за смены воздушных потоков, более теплые и влажные массы поднимаются выше, образуя своеобразный циклон. Шкваловый ворот напоминает стену из облаков.

Некоторые школы были вынуждены перенести праздничные из-за сильного ливня и грозы, обрушившихся на город в первый день нового учебного года. На юго-западе Петербурга прошел особенно сильный дождь.

Во вторник, 3 сентября, ожидается ухудшение погодных условий и плотный туман, МЧС обращает внимание на то, что движение на дорогах может быть затруднено. Водителям и пешеходам нужно быть особенно бдительными.

Видео: "Лахта Центр"