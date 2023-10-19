Под Петербургом ночью 8 ноября заметили северное сияние

Явление было запечатлено во Всеволожском районе.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь с 7 на 8 ноября заметили северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Невысоко, но местами достаточно ярко, пробегали ленты, появлялись высокие лучи, нередко пролетали и метеоры. За ночь было два особо ярких. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

За явлением удалось понаблюдать благодаря ясному небу.

Ранее, в прошлом месяце, сияние засняли в самом Петербурге – в районе Парнаса.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное