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Под Петербургом ночью 8 ноября заметили северное сияние

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Явление было запечатлено во Всеволожском районе.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь с 7 на 8 ноября заметили северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Невысоко, но местами достаточно ярко, пробегали ленты, появлялись высокие лучи, нередко пролетали и метеоры. За ночь было два особо ярких. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное" 

За явлением удалось понаблюдать благодаря ясному небу. 

Ранее, в прошлом месяце, сияние засняли в самом Петербурге – в районе Парнаса. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: всеволожский район, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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