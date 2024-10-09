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Ночью 9 октября жители Петербурга запечатлели северное сияние

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Отметим, что сияние замечают третий день подряд.

В ночь с 8 на 9 октября северное сияние украсило небо над Петербургом, сообщили местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление было замечено на Парнасе. 

Особенно хочется отметить яркость, ведь часто мы жалуемся, что медленно сияет, не ярко, но вот сложились все условия для действительно яркого фейерверка на небе. <…> Пока присоединяемся к общему мнению и считаем это сияние наиболее динамичным из тех, что удалось понаблюдать в сезоне.

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное" 

Отметим, что сияние над регионом замечают третий день подряд

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: парнас, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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