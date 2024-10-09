Ночью 9 октября жители Петербурга запечатлели северное сияние

В ночь с 8 на 9 октября северное сияние украсило небо над Петербургом, сообщили местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Явление было замечено на Парнасе.

Особенно хочется отметить яркость, ведь часто мы жалуемся, что медленно сияет, не ярко, но вот сложились все условия для действительно яркого фейерверка на небе. <…> Пока присоединяемся к общему мнению и считаем это сияние наиболее динамичным из тех, что удалось понаблюдать в сезоне.

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"