Ночью 9 октября жители Петербурга запечатлели северное сияние

В ночь с 8 на 9 октября северное сияние украсило небо над Петербургом, сообщили местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление было замечено на Парнасе.
Особенно хочется отметить яркость, ведь часто мы жалуемся, что медленно сияет, не ярко, но вот сложились все условия для действительно яркого фейерверка на небе. <…> Пока присоединяемся к общему мнению и считаем это сияние наиболее динамичным из тех, что удалось понаблюдать в сезоне.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Отметим, что сияние над регионом замечают третий день подряд.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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