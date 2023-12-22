Чтобы записать ребёнка на кружок, можно воспользоваться удобным сервисом "Я родитель" в мини-приложении "Я здесь живу".

В Петербурге с помощью сервиса "Я родитель" можно найти кружки для детей. Родители смогут подобрать для своих малышей и школьников мастер-классы, танцевальные студии, кружок кройки и шитья, школы иностранных языков, музыкальные классы, спортивные секции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Весенние школьные каникулы — отличная возможность подобрать для ребёнка кружки и увлечения. Пресс-служба правительства Петербурга

Чтобы записать ребёнка на кружок, можно воспользоваться удобным сервисом "Я родитель" в мини-приложении "Я здесь живу". Оно входит в экосистему городских сервисов "Цифровой Петербург".

Ранее мы писали, что в Петербурге в 2024 году на льготные путевки для детей выделили 3,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга