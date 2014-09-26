Сервис "Оценка имущества" заработал в петербургских МФЦ

Соответствующее соглашение подписали представители МФЦ и профессиональной оценочной компании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)-2025.

Многфункциональные центры "Мои Документы" Санкт-Петербурга начали предлагать услугу заказа оценки имущества. Соответствующее соглашение подписали представители МФЦ и профессиональной оценочной компании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)-2025.

Необходимость оценки имущества возникает в различных случаях, таких как оформление документов у нотариусов, взаимодействие с органами опеки, ведение судебных процессов, купля-продажа, аренда, передача собственности в залог или наследование.

Перечень возможных объектов оценки включает:

транспортные средства,

жилые помещения (квартира, доля, комната),

гаражи и парковочные места,

долю в уставном капитале юридического лица,

огнестрельное оружие,

ценные бумаги,

частные жилые дома,

земельные участки различного целевого назначения (личное использование, сельское хозяйство, промышленное или коммерческое назначение).

Итогом процедуры может быть либо отчёт об оценке, подготовленный специалистом в строгом соответствии с законодательными нормами и содержащий выводы о рыночной стоимости актива, либо заключение эксперта, содержащее профессионально обоснованное мнение оценщика о реальной стоимости объекта на свободном рынке. Оба документа обладают юридическим статусом и используются в зависимости от конкретных нужд клиента: отчёты предоставляются нотариусам и органам опеки, заключения — судам, налоговым органам, сторонам сделок купли-продажи и руководителям организаций.

Услуга действует только для объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"