Петербург внедрит биометрическую идентификацию в МФЦ с 2026 года

Жители Северной столицы смогут получать услуги без паспорта с помощью Единой биометрической системы.

Санкт-Петербург станет участником пилотного проекта по внедрению биометрической идентификации в многофункциональных центрах. С 2026 года жители города смогут получать госуслуги без предъявления паспорта, сообщает пресс-служба Смольного.

Для использования системы необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные (голос и изображение лица) в банке или у его уполномоченного представителя. При посещении МФЦ достаточно будет пройти идентификацию через специальный терминал. После подтверждения личности оператор сформирует предзаполненное заявление на оказание услуги. Технология сокращает время обслуживания на 20–30%.

Отмечается, что традиционный способ получения услуг по паспорту сохранится. Проект реализуется в рамках федеральной программы по расширению применения Единой биометрической системы.

Фото: Piter.TV