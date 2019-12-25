В Госдуме предложили внедрить сервис "Смена фамилии"

Депутаты придумали как помочь гражданам сберечь время и деньги в процессе изменения сведений в документах.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Ксения Горячева направили обращение российскому министру по цифровому развитию Максуту Шадаеву с предложением внедрить в стране специальный сервис, который позволит автоматически заменять все документы гражданина при смене фамилии. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на текст документа, распространенного пресс-службой политиков по СМИ. Законодатели считают, что услуга "Смена фамилии" позволит человеку по одному заявлению в МФЦ или на "Госуслугах" инициировать замену всех личных документов. Законодатели добавили, что при подобной распространенной ситуации население по-прежнему сталкивается со сложной бюрократической процедурой. Речь идет о том, что сейчас для замены всех необходимых документов заявителю приходится взаимодействовать с несколькими разными ведомствами. В результате он тратит время и денежные средства на оплату государственных пошлин и визиты в профильные органы.

Существующий порядок замены документов при смене фамилии не соответствует принципам современного сервисного государства и должен быть изменен. Технологическая база для создания единой комплексной услуги уже существует: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал "Госуслуги" позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами. текст предложения

Обновленный законодательный подход призван кардинально упростить жизнь миллионов граждан, а также повысить качество и связанность государственных данных, снизит нагрузку на профильные ведомства и МФЦ.

Фото: Piter.tv