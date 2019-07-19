В Сертолово грузовик протаранил военный УАЗ

На месте работает военная полиция.

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, в городе Сертолово, на пересечении Выборгского шоссе с улицей Ларина, грузовик протаранил военную машину. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По данным очевидца, УАЗ-452 выворачивал с улицы Ларина на Выборгское шоссе, и в его правый борт на скорости врезался грузовик Хендай.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает военная полиция.

Ранее стали известны подробности ДТП на проспекте Солидарности.

Фото и видео: Piter.TV