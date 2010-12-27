Стали известны подробности ДТП на проспекте Солидарности

Оно произошло утром 19-го июля.

Cтали известны подробности ДТП, которое произошло утром 19-го июля в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария случилась в 9:30 на проспекте Солидарности, 4. Водитель легкового автомобиля "Рено" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На машине был логотип такси. Оно врезалось в автобус, который следовал по встречной полосе. Из-за столкновения автобус также попал на встречную полос и столкнулся с двигающимся навстречу "Фордом". В ДТП пострадали два человека - водитель "Рено" и его пассажир. Они получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель избил пешехода, прокатил его на капоте авто и скинул в лужу.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"