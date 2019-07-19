В Петербурге водитель избил пешехода, прокатил его на капоте авто и скинул в лужу

Инцидент засняли на видео.

В четверг, 18-го июля, водитель иномарки "прокатил" пешехода на капоте своей машины. Перед этим мужчины поссорились. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Стало известно, что около дома №10 по Комендантскому проспекту между водителем пешеходом разгорелся конфликт. Он возник из-за нарушения ПДД одним из участников дорожного движения. В итоге водитель "Киа" наехал на 23-летнего мужчину, а затем скрылся с места ДТП.

На 33-летнего обидчика составили несколько административных протоколов. Одно из них по статье КоАП РФ "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением". Второе - "Оставление в нарушение ПДД места ДТП".

Также конфликт удалось снять на видео.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на проспекте Солидарности столкнулись три автомобиля.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти