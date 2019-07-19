В ДТП на проспекте Солидарности столкнулись три автомобиля

Есть пострадавшие.

В пятницу, 19 июля около 10:00 на проспекте Солидарности Невского района Петербурга случилось ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Столкнулись маршрутка №264, легковое такси и "Ford". Автомобили получили серьезные повреждения – у такси смята вся передняя часть. Петербуржцы предположили, что такси влетело в маршрутку, которую вынесло на встречную полосу в Ford.

Очевидцы сообщили, что смертельных жертв нет, но пассажиры маршрутки выходили из кабины в крови. Скорая помощь прибыла на место происшествия через три минуты после аварии.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что неработающий светофор спровоцировал пробку в Красногвардейском районе.

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