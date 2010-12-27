Неработающий светофор спровоцировал пробку в Красногвардейском районе

Движение затруднено на пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции.

В пятницу, 19 июля на пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга из-за неработающего светофора образовалась пробка. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Водители передали в службу "112" сообщение о неисправности светофора. На данный момент они ждут приезда регулировщика.

Местные жители отметили, что светофор перестал работать накануне около 21:00.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель оставил свой Mercedes в кювете на Горском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте