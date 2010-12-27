Водитель оставил свой Mercedes в кювете на Горском шоссе

Вероятно, он потерял управление на мокрой дороге.

На Горском шоссе Выборгского района Ленобласти водитель оставил в кювете свой Mercedes. Об этом 19 июля сообщили пользователи социальных сетей.

Авто с разбитыми капотом и левой фарой лежит прямо возле дороги. Поблизости валяются куски от побитого бампера.

Очевидцы предположили, что Mercedes оказался на обочине из-за мокрой дороги.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Новоприозерском шоссе машина попала в ДТП из-за брошенного на дорогу дивана.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте