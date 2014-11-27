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Трем выборгским УК вручили сертификаты на 200 тысяч рублей для благоустройства дворов
Сегодня, 10:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трем выборгским УК вручили сертификаты на 200 тысяч рублей для благоустройства дворов

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Администрацией Выборгского района будут приобретены и установлены объекты малых архитектурных форм на сумму 200 тысяч рублей в каждом из трех дворов. 

В Выборге вручили сертификаты на благоустройство дворовых территорий управляющим организациям – победителям конкурса "Субботник". Церемония состоялась на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В номинации "За лучшую организацию субботников" отмечена управляющая организация "Единство Лидер". Уборка проходила на территории по проспекту Победы, 4-а.

УК "Скандинавия" стала лучшей в номинации "За вовлечение жителей в благоустройство дворовой территории". Благодаря победе преобразится двор по адресу: улица Судостроительная, 18.

УК "Ответственность" награждена в номинации "За уникальную фотосессию и пропаганду субботников". Благоустройство пройдет во дворе дома 17 на улице Рубежной.

Администрацией Выборгского района будут приобретены и установлены объекты малых архитектурных форм на сумму 200 тысяч рублей в каждом из трех дворов. 

Также были отмечены управляющие организации, принявшие участие в конкурсе, но не занявшие призового места. Сертификаты на сумму 50 тысяч рублей получили УК "Репола" и УК "Энергопроект-М".

По инициативе главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова впервые в период весенней уборки, с 23 апреля по 30 мая, был объявлен конкурс "Субботник для управляющих организаций и ТСЖ".

 Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: благоустройство, субботник
Категории: Выборг, Лента новостей,

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