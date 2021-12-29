Мошенники обманывали пенсионеров старше 80 лет из Приморского района

Всего было украдено 2,5 млн рублей.

Полиция задержала группу мошенников, которая подозревается в обмане пенсионеров, в том числе ветеранов и блокадников. Жертвами стали более 20 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Заявления от потерпевших из Приморского района поступили в период с марта по июнь 2020 года. Схема обмана всегда была одинаковой.

На телефон пенсионерам поступали звонки от неизвестных, представлявшихся родственниками, с просьбой срочно оказать финансовую помощь. После этого в квартиру приходил курьер и забирал денежные средства, сообщив, что деньги помогут или в лечении заболевшего родственника или просто окажут ему серьезную помощь в сложной жизненной ситуации. Для поиска жертв злоумышленники использовали электронную базу данных пенсионеров. пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Потерпевшим от 80 до 97 лет. Общая сумма похищенного составила 2,5 млн рублей. По каждому факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Четырех подозреваемых задержали еще в июне 2020 года, среди них две женщины. Одна из них скончалась от хронических заболеваний в период расследования. Еще один участник согласился на досудебное соглашение. Его приговорили к 2 годам и 10 месяцев лишения свободы. Оставшиеся двое находится под стражей. Скоро состоится суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка перевела неизвестным около миллиона рублей по совету "сотрудников" ЦБ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО