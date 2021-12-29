Пенсионерка перевела неизвестным около миллиона рублей по совету "сотрудников" ЦБ

Мошенники звонили петербурженке на протяжении пяти дней.

Жительница Калининского района перевела на счета неизвестных 959 тысяч рублей. Пенсионерке сообщили, что ее средства хотят украсть.

Как узнал Piter.TV, потерпевшая обратилась в полицию 24 января. Она рассказала в отделении, что в период с 12 по 17 января с разных телефонов ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка РФ. Они сказали о том, что кто-то пытался снять ее деньги по доверенности. Женщине посоветовали снять все средства и перевести их на другие счета. Пенсионерка обналичила деньги в отделениях разных банков у метро "Гражданский проспект", а затем перечислила их на счета, указанные мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: Piter.TV