Петербурженка проведет 5 лет в колонии за серию мошенничеств по схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

Её роль заключалась в том, чтобы ездить по указанным адресам и забирать у потерпевших деньги.

В Петербурге огласили приговор за серию мошенничеств по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Подробностями поделилась прокуратура Приморского района.

В суде установлено, что петербурженка Л. с целью хищения денежных средств граждан вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого в мессенджере получала адреса потерпевших. Её роль заключалась в том, чтобы ездить по указанным адресам и забирать у потерпевших деньги. Жертвы преступлений полагали, что передают деньги за освобождение родственников от ответственности за якобы совершенные ДТП.

В результате преступных действий подсудимой в период с 12 по 16 октября 2023 года у пяти престарелых граждан в возрасте от 74 до 92 лет были похищены более 3,3 млн рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворены иски прокурора Приморского района, заявленные в интересах пожилых потерпевших, о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

В Петербурге сотрудники военкомата похищали средства "Ленэнерго", заключая фиктивные контракты.

Фото: Piter.tv