В Петербурге сотрудники военкомата похищали средства "Ленэнерго", заключая фиктивные контракты

От лица "мертвых душ" заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и об участии в СВО.

Экономические полицейские выявили схему хищения денег путем заключения фиктивных контрактов на прохождение военной службы, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники Управления экономической полиции городского Главка, следователи ГСУ ГУ МВД России и специалисты Росфинмониторинга. Злоумышленники похищали деньги из бюджета энергосбытовой компании "Ленэнерго", трудоустраивая "мертвых душ".

Организаторы деятельности – супружеская пара, работающая в военкомате. Так, 51-летний помощник военного комиссара совместно с 38-летней женой искали тех, кого в будущем фиктивно устраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. После от лица "мертвых душ" заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и об участии в СВО. Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей и единовременная выплата 500 тыс. рублей.

Денежные средства преступники присваивали себе. В настоящее время установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 млн рублей.

В квартирах и на рабочих местах фигурантов проведены обыски. Изъята изобличающая их документация, среди которой – трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти