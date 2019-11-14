Самку серого тюленя вновь заметили в Петербурге

Обычно особи мужского пола более темные и крупные.

В Петербурге биолог Павел Глазков заметил самку серого тюленя, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

А в Северную столицу наведался серый тюлень. Полное его название – балтийский северный тюлень. Редкий, исчезающий подвид, который занесен не только в Красную книгу Петербурга, но и России. Это эндемик Балтийского моря, то есть животное, которое обитает лишь в данном водоеме. Судя по размеру и окрасу, это самка. Павел Глазков, биолог

По словам специалиста, обычно особи мужского пола более темные и крупные, в длину могут достигать 2,5 метра. Тюлени отличаются от нерп вытянутой мордочкой.

Обратите внимание, насколько мощные когти на ее передних лапах. Сейчас эта самка, с большой вероятностью, беременна. А зимой с помощью когтей она будет рыть в снегу логово для безопасности своего единственного малыша. Павел Глазков, биолог

Ранее в Петербурге заметили серую тюлениху: вероятно, речь идет об одной и той же особи. Тогда ластоногая только пыталась поселиться на Васильевском острове.

Видео: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)