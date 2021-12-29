Актеры "Девушки с Макаровым" вышли на лед в Петербурге

Елена Полянская и Андрей Пынзару приняли участие в хоккейном матче "Динамо-Санкт-Петербург" и тульского "АКМ".

Звезды сериала "Девушки с Макаровым" совершили символическое вбрасывание шайбы перед началом матча в СК "Юбилейный" в субботу, 29 января. Атмосферу придавали чирлидерши в полицейской форме по мотивам сериала и конкурс от телеканала ТНТ на лучшее знание сюжета.

Елена Полянская и Андрей Пынзару также более подробно рассказали о новом сезоне комедийного сериала. По их словам, во втором сезоне "герои сериала раскроются по-новому", а жизнь РОВД станет ярче.

Напомним, что второй сезон "Девушки с Макаровым" начнется в понедельник, 31 января в 20:00 в эфире ТНТ.

Ранее на ТНТ стартовал семейный стендап-сериал со Стасом Старовойтовым.

Видео, фото: Piter.tv