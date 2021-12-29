На ТНТ стартует семейный стендап-сериал со Стасом Старовойтовым

Известный комик расскажет, как создавались его знаменитые монологи про семью, жену и детей.

В субботу, 22 января, на телеканале ТНТ состоится премьера семейного стендап-сериала "Стас". Главную роль в нем сыграл известный комик Стас Старовойтов.

Звезда StandUp шоу на ТНТ расскажет, как создавались его знаменитые монологи про семью, жену и детей. Всего зрителям покажут восемь серий. В основе сюжета стендап-выступления Старовойтова и ситуации, которые легли в основу его шуток.

Над сценарием работал сам Стас Старовойтов, а также Давид Цаллаев, Сергей Федотов и сценаристы сериала "Универ. Новая общага" Сергей Кинстлер и Артём Гончаров. Жену Стаса сыграет Полина Долиндо, а дочку – Ева Смирнова.

Сколько в сериале реального Стаса Старовойтова?

Реальный в сериале я сам, а события, которые там разворачиваются, все же выдуманы, утрированы. Когда-то тема семейной жизни превалировала в моем творчестве, и на это мы построили сюжет сериала. То есть брался эпизод из жизни, который раскручивался для сериала. Если перевести в проценты, то 30% реальности и 70% – работа сценаристов и креативной группы.

Чем отличается жизнь комика от жизни обычного человека?

Ты из всего пытаешься сделать материал. Это и показано в сериале. Происходит какая-то ситуация, а потом стендап-комик со сцены об этом говорит. Для комика любые скандалы и неурядицы становятся материалом, и как следствие – способом зарабатывания денег. Комик выносит сор из избы, а обратно в избу приносит деньги.

В первой серии ваш герой цитирует трек рэпера Хаски "Пироман". Насколько известно, вы – поклонник немного другой музыки. Изменились ли сейчас ваши предпочтения?

Мой герой цитирует трек, потому что живет в современном мире. Я поклонник любой хорошей музыки, а не поклонник какого-то отдельного жанра. Я просто в таком возрасте, когда мало что меняется кардинально. То, что я считаю интересным и достойным, добавляется в мои плейлисты, вне зависимости от музыкального жанра.

Фото, видео: пресс-служба ТНТ