В Петербурге ночью заметили уникальные серебряные облака

Считается, что облака находятся на большой высоте.

Жители Петербурга и области в ночь с 23 на 24 июня наблюдали редкое природное явление — серебристые облака. Фото были опубликованы в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Явление представляет собой разреженные облака. Они считаются самыми высокими облаками в атмосфере Земли. Облака видны в летние месяцы после заката или перед восходом Солнца. Явление еще изучается учеными.

Отметим, что уникальные облака замечают уже не в первый раз за последнее время. Их также видели в Северной столице в начале июня.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото