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В Петербурге ночью заметили уникальные серебряные облака
Сегодня, 9:20
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В Петербурге ночью заметили уникальные серебряные облака

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Считается, что облака находятся на большой высоте.

Жители Петербурга и области в ночь с 23 на 24 июня наблюдали редкое природное явление — серебристые облака. Фото были опубликованы в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Явление представляет собой разреженные облака. Они считаются самыми высокими облаками в атмосфере Земли. Облака видны в летние месяцы после заката или перед восходом Солнца. Явление еще изучается учеными.

Отметим, что уникальные облака замечают уже не в первый раз за последнее время. Их также видели в Северной столице в начале июня. 

Фото: Telegram / Астро Фото Болото

Теги: природное явление, серебристые облака
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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