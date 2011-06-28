В Петербурге заметили уникальные серебристые облака

В северном полушарии их можно увидеть лишь с последних дней июня и до середины июля. Появление этого природного явления в начале лета - редкость.

Фотографы из Северной столицы запечатлели серебристые облака в синем небе. Снимки уникального природного явления опубликовал Александр Спиридонов в "Инстаграм".

Светящиеся облака являются самыми высокими в атмосфере Земли. Они возникают на высотах около 85 километров. Чаще всего они наблюдаются в узкой полосе широт - от 50 до 60 градусов. Интересно, что днем их увидеть нельзя, так как яркий солнечный свет перекрывает облака лучами.

Причины появления мезосферных облаков неизвестны. Существует теория, что они образуются благодаря кристалликам льда и формируются на частицах пыли в результате разрушения метеоров.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в конце рабочей недели в Петербург пришло настоящее лето.

Фото: Instagram / Александр Спиридонов