В Петербурге заметили уникальные серебристые облака

Фотографы из Северной столицы запечатлели серебристые облака в синем небе. Снимки уникального природного явления опубликовал Александр Спиридонов в "Инстаграм".
Светящиеся облака являются самыми высокими в атмосфере Земли. Они возникают на высотах около 85 километров. Чаще всего они наблюдаются в узкой полосе широт - от 50 до 60 градусов. Интересно, что днем их увидеть нельзя, так как яркий солнечный свет перекрывает облака лучами.
Причины появления мезосферных облаков неизвестны. Существует теория, что они образуются благодаря кристалликам льда и формируются на частицах пыли в результате разрушения метеоров.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в конце рабочей недели в Петербург пришло настоящее лето.
Фото: Instagram / Александр Спиридонов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все