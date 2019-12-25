В конце рабочей недели в Петербург пришло настоящее лето

Температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов.

В пятницу, 4 июня, погоду в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон, накрывший всю северную половину Европейской России. Облаков в небе будет немного, вновь обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По сравнению с другими днями сегодня станет еще теплее. Температура воздуха в городе поднимется до +24…+26 градусов, в Ленобласти до +22…+27. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что Арбенина прыгнула в толпу со зрителями во время концерта на Дворцовой.

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