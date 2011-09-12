Ночью над Петербургом парили серебристые облака

В прошедшую ночь на 19 июля жители города на Неве могли увидеть редкие серебристые облака, парящие по небу. Видео с уникальным природным явлением выложили пользователи соцсетей.
Как уверяют любители понаблюдать за небосводом, такте облака можно увидеть лишь несколько раз за год. В июле они задержались над Петербургом на всю ночь.
Одно из видео, на котором запечатлено явление, было сделано при помощи тысячи снимков с интервалом всего в 2 секунды.
На прошлой неделе петербуржцы наблюдали суперлуние.
Видео: Telegram / Астро Фото Болото
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