Ночью над Петербургом парили серебристые облака

Для создания видео с природным явлениям потребовалось сделать около 1 тыс. снимков.

В прошедшую ночь на 19 июля жители города на Неве могли увидеть редкие серебристые облака, парящие по небу. Видео с уникальным природным явлением выложили пользователи соцсетей.

Как уверяют любители понаблюдать за небосводом, такте облака можно увидеть лишь несколько раз за год. В июле они задержались над Петербургом на всю ночь.

Одно из видео, на котором запечатлено явление, было сделано при помощи тысячи снимков с интервалом всего в 2 секунды.

На прошлой неделе петербуржцы наблюдали суперлуние.

Видео: Telegram / Астро Фото Болото