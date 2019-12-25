Ночью петербуржцы наблюдали суперлуние

В темное время суток 14 июля небесное тело максимально приблизилось к Земле.

Как и было обещано ранее, ночью четверга, 14 июля, жители и гости Петербурга могли увидеть самое большое за год суперлуние. Фотографиями поделились наблюдатели в соцсетях.

Отметим, что в это время Луна приблизилась к Земле и оказалась на расстоянии 357 263 км от планеты. Виды на огромное "яблоко", которое выглядывало из-за домов, просматривались во всем городе.

Добавим, что сотрудники Московского планетария рассказывали о появлении полной луны ещё 13 июля после 21:00. Кроме того, в прошлую ночь небо над Петербургом окрасила "кровавая" луна.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото