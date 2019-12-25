Небо над Петербургом окрасила "кровавая" луна

В новь на 14 июля горожане смогут наблюдать Суперлуние.

В ночь на среду, 13 июля, небо над Северной столицей озарила огромная ярко-красная луна. Фотографиями поделились наблюдатели природных явлений в соцсетях.

"Кровавый" цвет луны вызвал восхищение подписчиков и подгорел интерес к похожему природному явлению —предстоящему Суперлунию.

По данным сотрудников Московского планетария, Суперлуние придет в Петербург ночью на 14 июля. Полная луна взойдёт примерно в 21:40.

Ранее мы сообщили о том, что "Лахта Центр" показал пришествие циклона Zelda в Петербург.

Фото: Telegram / _topotkotov