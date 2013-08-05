"Лахта Центр" показал пришествие циклона Zelda в Петербург

Стихия пронеслась над городом достаточно быстро, задержавшись только в Ленобласти.

С высоты "Лахта Центра" засняли момент, в который на Петербург обрушился циклон Zelda. Ролик в ускоренном формате выложила пресс-служба небоскрёба.

Видео показывает резкий переход от чистого неба к сумеркам из-за тучи, резко накрывающей город. Отметим, что стихия пронеслась над Петербургом довольно быстро и не успела нанести городу существенный ущерб.

В Ленобласти погода была более неприятной — шквалистый ветер повалил много деревьев и оборвал линии электропередач.

Ранее мы сообщили о том, что молния поразила шпиль "Лахта Центра" во время грозы.

Видео: Пресс-служба "Лахта Центра"