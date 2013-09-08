Молния поразила шпиль "Лахта Центра" во время грозы

Официальной информации о последствиях бушевавшей стихии не поступало.

Минувшей ночью во время сильной грозы молния ударила в шпиль "Лахта Центра". Фото разместили жители Приморского района Петербурга в соцсетях.

Некоторые горожане полагают, что природная стихия спровоцировала отключение электричества в небоскрёбе, однако официально эти данные не подтверждены. Внешне "Лахта Центр" не имеет каких-либо повреждений.

Отметим, что с вечера понедельника, 11 июля, Северная столица оказалась в зоне действия циклона "Зельда". Почти все районы испытали на себе грозу, штормовой ветер и другие погодные аномалии.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 12 июля ожидается до +32 градусов и грозы.

Фото: Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Сергей Вячеслаев)