В Ленобласти 12 июля ожидается до +32 градусов и грозы

В отдельных районах сильные ливни и град.

Во вторник, 12 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона пройдёт дождь, в центральных и западных районах ожидаются грозы, ливни, местами сильные, град. Во второй половине дня, начиная с южных районов, пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни, в отдельных районах сильные ливни и град. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе кратковременное усиление: ночью 15-20 м/с, во второй половине дня 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19, днем +27...+32 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv