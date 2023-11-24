Сентябрь 2024 года в Петербурге стал самым теплым за историю наблюдений

Однако уже становится прохладно.

Стало известно, что сентябрь текущего года является самым теплым за весь ряд наблюдений. Он перекрывает рекорд сентября 2023 года на 0,6 градуса, рассказал синоптик Александр Колесов 30 сентября.

Однако уже становится прохладно. В Северной столице 29 сентября среднесуточная температура была чуть выше +10 градусов, а 30 сентября и 1 октября показатель составит в районе +7…+8 градусов.

Антициклон постоит в нашем районе два дня в начале недели и снова придут циклоны, так что когда осадков нет, то холодно, когда дожди, то становится сыро и ветрено, в общем, комфорта мало. Чередование антициклонов и циклонов на этой неделе продолжится, но на дневную температуру это значительно влиять не будет. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

С выходом циклонов к середине недели на территорию Ленобласти ночная температура воздуха немного повысится, поскольку станет облачно и дождливо, но в городе она не должна превышать +4…+6 градусов.

А на минувших выходных в Сосновом Бору выпала снежная крупа.

Фото: Piter.TV