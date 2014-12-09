Снежная крупа выпала в Ленобласти

Местные жители поделились фотографиями в группе "Мой Сосновый Бор".

В последние выходные в Сосновом Бору прошел град. Местные жители поделились фотографиями в группе "Мой Сосновый Бор".

Автор опубликованных материалов шутит, что поздравляет горожан с первым снегом, однако многие комментаторы утверждают, что это был именно град.

В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября. Михаил Леус, ведущий специалист центра "ФОБОС"

Ранее мы сообщили о том, что в последний день сентября температура в Петербурге приблизится к климатической норме.

Фото: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор (Максим Кутян)