  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В последний день сентября температура в Петербурге приблизится к климатической норме
Сегодня, 7:56
182
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В последний день сентября температура в Петербурге приблизится к климатической норме

0 0

Температура воздуха составит +11…+13°, в Ленобласти +9…+14°.

В понедельник, 30 сентября, погода в Петербурге будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. Осадков в течении дня не ожидается, при этом возникнет переменная облачность. Температурные показатели будут близки к своей климатической норме. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +11…+13°, в Ленобласти +9…+14°.

Порывы северного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии