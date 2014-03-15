В последний день сентября температура в Петербурге приблизится к климатической норме

Температура воздуха составит +11…+13°, в Ленобласти +9…+14°.

В понедельник, 30 сентября, погода в Петербурге будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. Осадков в течении дня не ожидается, при этом возникнет переменная облачность. Температурные показатели будут близки к своей климатической норме. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +11…+13°, в Ленобласти +9…+14°.

Порывы северного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV