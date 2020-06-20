Юморист Семен Слепаков развелся с дочерью миллиардера

Причиной расставания могли стать измены комика.

В мае юморист Семен Слепаков признался, что развёлся с дочерью миллиардера Кариной Аванесян. Причем сообщил он об этом в стихах.

Как рассказал "Комсомольской правде" источник из окружения пары, причиной расставания стали измены Семёна. По словам источника, по неподтвержденным слухам, за Слепаковым была установлена слежка детектива, который и предоставил доказательства его измен.

Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Но когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. источник

При этом по словам источника, Карина и Семен расстались не врагами, но теперь у каждого своя жизнь.

Ранее стало известно, что актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись.

Фото: Instagram / @slepakovsemyon