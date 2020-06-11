Несколько петербургских актеров снялись в сериале Слепакова "Окаянные дни"

Три первых эпизода станут доступны для просмотра на видеоплатформе PREMIER 11 июня.

В четверг, 11 июня, на видеоплатформе PREMIER состоится премьера сериала Семена Слепакова "Окаянные дни". Участие в съемках приняли сразу несколько петербургских актеров. В их числе Дмитрий Лысенков, Юлия Топольницкая, Иван Купреенко, Ольга Дибцева и народная артистка России Ольга Волкова.

Сценарий для сериала написали Семен Слепаков и соавтор "Домашнего ареста" Максим Туханин. По их словам, благодаря самоизоляции вскрылись самые неожиданные стороны человеческой природы. Жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ.

Все герои сериала получились абсолютно разные, но очень узнаваемые. Например, Ольга Волкова играет тещу ученого-энтомолога, который волею судьбы оказался на карантине в самом неожиданном месте. Еще один герой скринлайфа — либерально настроенный гражданин в исполнении Дмитрия Лысенкова. Героиня Юлии Топольницкой созванивается с незнакомой ей женщиной и сообщает невероятную новость, из-за которой могут разрушиться сразу две семьи.

Ольга Дибцева играет в проекте беспокойную женщину, которую не покидают навязчивые мысли о пандемии. Чтобы избавиться от них, ей просто необходимо обратиться к психологу или какому-нибудь гуру. И, наконец, герой актера Ивана Купреенко, знакомый зрителям ТНТ по участию в шоу "Comedy Баттл", покажет, как живет человек на 23 день самоизоляции.

Хронометраж каждой серии составляет примерно 15 минут. 11 июня на PREMIER станут доступны три эпизода сериала.

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Видео: YouTube / PREMIER