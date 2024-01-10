Количество школьников на семейном обучении увеличилось в Петербурге

В Северной столице около 600 тыс. школьников, доля тех, кто учится из дома, только 1,65% от общего числа.

В Петербурге за прошлый учебный год увеличилось число школьников на семейном обучении: их стало 9,9 тыс. человек. В 2025 году таких ребят было 9,4 тыс. человек. Об этом сообщил городской комитет по образованию.

Больше всего обучающихся дома – среди учеников средних классов (4,9 тыс. детей), в начальной школе семейный формат выбрали 3 тыс. ребят, в старших классах – 1,9 тыс. человек.

В Северной столице около 600 тыс. школьников, доля тех, кто учится из дома, только 1,65% от общего количества.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в День знаний откроют 19 новых школ и 26 детских садов. Городские власти выполнили задачу, поставленную президентом в 2019 году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)