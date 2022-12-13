В Петербурге брат с сестрой обокрали двух пенсионерок

Пострадавшим женщинам 84 и 87 лет.

Сотрудниками петербургской полиции задержан семейный тандем карманников-гастролеров, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 2 марта поступило сообщение о том, что около двух часов дня у дома 175 по Московскому проспекту неустановленное лицо совершило кражу 30 тысяч рублей и документов из сумки 87-летней пенсионерки.

Около пяти часов вечера 10 апреля поступило сообщение о том, что в помещении аптеки по Московскому проспекту, 190, кто-то украл из сумки 84-летней пенсионерки 7500 рублей.

Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

У дома 4 по Московскому шоссе днём 11 апреля по подозрению в совершении данных преступлений задержана 26-летняя уроженка Рязани и её 20-летний брат, уроженец Москвы. Установлено, что родственники "гастролировали" по разным регионам страны и находятся в федеральном розыске. Женщина, в том числе, является условно-осужденной.

Ранее в Петербурге раскрыли мошенническую схему по обналичиванию 200 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области