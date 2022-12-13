В Петербурге раскрыли мошенническую схему по обналичиванию 200 млн рублей

Установлено, что подозреваемые изготавливали подложные документы на физические лица и брали кредиты.

Сотрудниками Управления ФСБ РФ Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования.

Установлено, что подозреваемые изготавливали подложные документы на физические лица. Этими действиями был причинен ущерб в особо крупном размере трем крупным банкам (ПАО "Промсвязьбанк", АО "Россельхозбанк", АО "Газпромбанк").

С целью незаконного получения кредитных денежных средств и их дальнейшего хищения указанные лица привлекали физических лиц и оформляли заявки на получение кредита. В банки предоставлялись фиктивные документы (копии трудовых книжек, справки о заработной плате, выписки по движению денежных средств по счетам физических лиц, открытым в иных банках) с реквизитами ведущих российских организаций (ПАО "Аэрофлот", ПАО "Россети", СПб ГУП "Горэлектротранс", ГУП "Петербургский метрополитен"). После прохождения системы скоринга и согласования в программе банковского обслуживания на счета физических лиц были перечислены денежные средства в размере не менее 200 млн рублей, обналиченные затем в кассе банков. После обналичивания кредитные брокеры помогали оформить банкротство физических лиц.

Суммарный ущерб, причиненный банкам, составляет не менее 200 млн рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела проведено 11 обысков, задержаны два фигуранта. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото и видео: пресс - служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области