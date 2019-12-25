Скандал с выброшенным из окна телевизором на проспекте Просвещения закончился трупом

На руках у медиков скончался от остановки сердца мужчина-скандалист. Его оппонентку, кричавшую "Убивают!", не нашли.

Утро понедельника, 10 августа, началось для жителей дома №43 корпус 1 по проспекту Просвещения со звуков скандала и грохота. Как стало известно Piter.TV, в те часы из окна одной из квартир вылетели телевизор и утюг, а жительница той квартиры кричала, что ее убивают.

В полицию о шумном и серьезном скандале сообщили местные жители. Прибывшие на место правоохранители не нашли в квартире кричавшую женщину, зато обнаружили в лифте избитого мужчину. Ранее судимый уроженец Воронежской области был в крови, с ранами левого бока и пальца правой руки и сбитыми локтями. По словам жильцов, до приезда полиции 33-летний мужчина ломал обшивку в лифте и кричал "Мама Украина!". Скандалиста передали медикам, однако в машине реанимации тот скончался от остановки сердца.

В самой квартире, где прогремел скандал, полиция обнаружила вещи и мебель поломанными, в ванне, полной воды, лежали электроприборы, а пол и стены были в следах крови. Собственницу квартиры полицейские установили, однако ее местонахождение ее не выяснили.

Ранее мы рассказывали, как после драки с нетрезвым прохожим петербуржца увезли в больницу с разбитой головой.

Фото: pxhere