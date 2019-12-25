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После драки с нетрезвым прохожим петербуржца увезли в больницу с разбитой головой
Сегодня, 13:26
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himif

После драки с нетрезвым прохожим петербуржца увезли в больницу с разбитой головой

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Между мужчинами вспыхнул конфликт.

Утро 30 июля началось для одного петербуржца совсем не приятно: на Тракторной улице мужчина повздорил с нетрезвым прохожим и сильно пострадал. О драке в Кировском районе сообщили вневедомственной охране местные жители, рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, пьяный оппонент приложил всю силу к своей "победе" в конфликте, из-за чего пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ссадинами и ушибами. Драчуна задержали на том же месте и передали полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Шушарах безработный избил и пытался изнасиловать 15-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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