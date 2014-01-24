В Петербурге пройдет семейный фестиваль "Открытый урок"

Планируются творческие и познавательные занятия, игры и конкурсы для детей и их родителей.

В Летнем саду 31 августа впервые пройдет просветительский семейный фестиваль "Открытый урок". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Русский музей и еще более 20 городских музеев расскажут о своих образовательных программах. Перед горожанами выступят известные искусствоведы, реставраторы и методисты. Планируются творческие и познавательные занятия, игры и конкурсы для детей и их родителей.

В Летнем саду вы сможете переместиться во времени в цифровой арт-лаборатории с помощью АR-технологий, почувствовать себя реставратором и поухаживать за скульптурами, отправиться на разгадку тайн Летнего сада в "Ботаническом бюро расследований" и поучаствовать в креативных мастер-классах. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка к 200-летию комедии Грибоедова "Горе от ума".

Фото: Telegram / Пиотровский Online