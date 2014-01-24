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В Петербурге пройдет семейный фестиваль "Открытый урок"
Сегодня, 16:23
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В Петербурге пройдет семейный фестиваль "Открытый урок"

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Планируются творческие и познавательные занятия, игры и конкурсы для детей и их родителей.  

В Летнем саду 31 августа впервые пройдет просветительский семейный фестиваль "Открытый урок". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Русский музей и еще более 20 городских музеев   расскажут о своих образовательных программах. Перед горожанами выступят известные искусствоведы, реставраторы и методисты. Планируются творческие и познавательные занятия, игры и конкурсы для детей и их родителей.  

В Летнем саду вы сможете переместиться во времени в цифровой арт-лаборатории с помощью АR-технологий, почувствовать себя реставратором и поухаживать за скульптурами, отправиться на разгадку тайн Летнего сада в "Ботаническом бюро расследований" и поучаствовать в креативных мастер-классах.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка к 200-летию комедии Грибоедова "Горе от ума".

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, открытый урок, семейный фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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