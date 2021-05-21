В Петербурге откроется выставка к 200-летию комедии Грибоедова "Горе от ума"

В театральной библиотеке откроется выставка к 200-летию комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.
Экспозиция откроется 26 августа. Вход на выставку свободный. Посетители увидят уникальные материалы из фондов Театральной библиотеки и узнают много интересного о великом произведении.
Грибоедов так и не увидел своё лучшее произведение напечатанным. Этому сложному пути — от автора к читателю и зрителю — посвящена выставка. Посетители увидят уникальные материалы из фондов Театральной библиотеки.
Пресс-служба комитета по культуре
Ранее мы писали, что выставка "Шум" откроется в Петербурге 24 августа.
Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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