В Петербурге откроется выставка к 200-летию комедии Грибоедова "Горе от ума"

Экспозиция откроется 26 августа. Вход на выставку свободный.

В театральной библиотеке откроется выставка к 200-летию комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Экспозиция откроется 26 августа. Вход на выставку свободный. Посетители увидят уникальные материалы из фондов Театральной библиотеки и узнают много интересного о великом произведении.

Грибоедов так и не увидел своё лучшее произведение напечатанным. Этому сложному пути — от автора к читателю и зрителю — посвящена выставка. Посетители увидят уникальные материалы из фондов Театральной библиотеки. Пресс-служба комитета по культуре

Ранее мы писали, что выставка "Шум" откроется в Петербурге 24 августа.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга